Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Syke - Polizei stellt sechs mutmaßliche Ladendiebe; Stuhr - Dachstuhlbrand

Diepholz (ots)

Syke - Polizei stellt sechs mutmaßliche Ladendiebe

Die Polizei hat am gestrigen Dienstagabend sechs Tatverdächtige gestellt, die im Verdacht stehen, gemeinschaftlich diverse Waren aus einem Einzelhandelsgeschäft am Handwerkerhof in Syke entwendet zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Tatverdächtigen - drei Frauen im Alter von 19, 25 und 52 Jahren sowie drei Männer im Alter von 20, 25 und 54 Jahren - gegen 19:50 Uhr Waren entwendet und sich anschließend mit zwei Pkw vom Tatort entfernt haben. Kurz vor ihrer Flucht sollen sie zudem einen Zeugen verbal eingeschüchtert haben, der den Diebstahl beobachtet hatte. Die Polizei stoppte die von Zeugen beschriebenen Fahrzeuge kurze Zeit später. In beiden Pkw fanden die Einsatzkräfte mutmaßliches Diebesgut, darunter Alkohol, Kaffee, Waschmittel und Motoröl. Die Waren wurden sichergestellt. Zudem fanden die Einsatzkräfte in der Mittelkonsole eines Fahrzeugs einen Schlagring, der beschlagnahmt wurde. Darüber hinaus stellten die Polizeibeamten fest, dass der 54-jährige Tatverdächtige in anderer Sache zur Fahndung ausgeschrieben war. Nachdem der haftbefreiende Geldbetrag entrichtet worden war, konnte er die Dienststelle wieder verlassen. Die übrigen fünf Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ebenfalls entlassen.

Stuhr - Dachstuhlbrand

Am 07.07.2026 geriet gegen 18:15 Uhr der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in der Bromberger Straße in Stuhr aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer konnte noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch den Eigentümer gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden wurde auf rund 20.000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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