Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Wagenfeld - Transporter in Brand geraten; Lembruch - Motorradfahrer schwer verletzt

Diepholz (ots)

Wagenfeld - Transporter in Brand geraten

Am 08.07.2026, gegen 20:10 Uhr geriet ein Transporter auf einem Parkplatz an der Tierparkstraße aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die alarmierte Feuerwehr löschte das brennende Fahrzeug. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Lembruch - Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 63-Jähriger beabsichtigte am 08.07.2026, gegen 11:00 Uhr, mit seinem Motorrad von der Großen Straße nach rechts in die Seestraße abzubiegen. Beim Abbiegen rutschte sein rechtes Bein von der Fußraste und schlug auf der Fahrbahn auf. Einen Sturz konnte der 63-Jährige verhindern. Er erlitt jedoch eine schwere Beinverletzung und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

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