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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Fahrschule - Im Freibad Geldbörse gestohlen

Hemer (ots)

Zwischen dem 17. Juni und Mittwoch dieser Woche wurde an der Hauptstraße in eine Fahrschule eingebrochen. Der oder die Täter gelangten durch ein Fenster an der Gebäuderückseite in die Räume und entwendeten einen Laptop, eine Motorradkombi, ein Interface-Micro und einen LG Subwoofer. Die Polizei dokumentierte Spuren und bittet um Hinweise zu möglicherweise verdächtigen Beobachtungen unter Telefon 9099-0.

Einer Mutter, die sich am Mittwoch im Freibad aufhielt, wurde die Geldbörse aus dem Kinderwagen gestohlen. Sie hatte die Börse um 17 Uhr zum letzten Male in der Hand. Gegen 18.30 Uhr bemerkte sie den Diebstahl. Gegen 18 Uhr wurde eine mit abhanden gekommene Bankkarte zum Einkaufen in einem Geschäft an der Hauptstraße verwendet. Die Polizei veranlasste eine KUNO-Sperrung der abhanden gekommenen Bankkarten.

Am Mittwochmorgen zwischen 9.30 und 11.15 Uhr wurde einer 85-jährigen Hemeranerin die Geldbörse gestohlen. Gegen 11.15 Uhr bemerkte sie in einem Ladengeschäft an der Hauptstraße, dass ihre Tasche offenstand und das Portemonnaie weg war. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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