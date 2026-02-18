PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: E-Scooter-Fahrerin bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagnachmittag (17.02.2026, gegen 15:40 Uhr) missachtete ein 44-jähriger Autofahrer die Vorfahrt einer 17-jähriger E-Scooter-Fahrerin, als er von einem Supermarktparkplatz auf die Bruchwiesenstraße auffahren wollte. Die 17-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 16:42

    POL-PPRP: Lkw flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagmorgen (17.02.2026), gegen 7:50 Uhr, fuhr eine 39-Jährige mit ihrem Auto von der Autobahn 65 auf die Bundesstraße 9 in Richtung Frankenthal. Am Dreieck Ludwigshafen wechselte ein Lkw auf die rechte Fahrspur und fuhr hierbei auf das Auto der 39-Jährigen auf. Die Autofahrerin fuhr auf einen Parkplatz und alarmierte die Polizei. Der Lkw fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 16:42

    POL-PPRP: Senior auf Gleise gestoßen - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Montagnachmittag (16.02.2026, gegen 16:30 Uhr) wurde ein 100-Jähriger in der Saarlandstraße an der Straßenbahnhaltestelle "Südwest-Stadion" von einem unbekannten Jugendlichen gestoßen. Der Mann fiel dadurch auf die Gleise. Er erlitt, nach derzeitigem Kenntnisstand, leichte Verletzungen. Der Jugendliche wird wie folgt beschrieben: männlich, 17 - 19 Jahre alt, bekleidet mit schwarzer Jacke mit ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 16:41

    POL-PPRP: Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt

    Ludwigshafen (ots) - Eine 83-jährige Fahrradfahrerin wurde am Dienstag (17.02.206, gegen 10:45 Uhr) bei einem Verkehrsunfall in der Hochfeldstraße verletzt. Eine 76-jährige Autofahrerin missachtete beim Linksabbiegen in die Königsbacher Straße den Vorrang der entgegenkommenden Radfahrerin. Die 83-Jährige stürzte und zog sich, nach ersten Erkenntnissen, leichte Verletzungen zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren