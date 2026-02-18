POL-PPRP: E-Scooter-Fahrerin bei Unfall verletzt
Ludwigshafen (ots)
Am Dienstagnachmittag (17.02.2026, gegen 15:40 Uhr) missachtete ein 44-jähriger Autofahrer die Vorfahrt einer 17-jähriger E-Scooter-Fahrerin, als er von einem Supermarktparkplatz auf die Bruchwiesenstraße auffahren wollte. Die 17-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q
Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell