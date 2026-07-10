Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Sulingen - Bewaffneter Raubüberfall auf Spielothek - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Diepholz (ots)

Bereits in der Nacht zum 08.07.2026 überfiel ein bislang unbekannter Täter zwischen 02:20 Uhr und 02:35 Uhr eine Spielothek an der Diepholzer Straße in Sulingen.

Dieser betrat vermummt und mit einer Schusswaffe in der Hand die Räumlichkeiten der Spielothek. Dort bedrohte er zwei Mitarbeiterinnen mit der Waffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete der Täter mit seiner Beute in unbekannte Richtung.

Der Täter wurde von den beiden Mitarbeiterinnen wie folgt beschrieben:

- ca. 1,80 bis 1,85 Meter groß - etwa 35 bis 45 Jahre alt - hellbraune Augen, buschige dunkle Augenbrauen - leicht gebräunte Haut - normale bis sportliche Statur - dunkelgraue Winterjacke mit Kapuze und Fellkragen - Gesicht bis auf die Augenpartie mit einem dunklen Tuch oder ähnlichem verdeckt - schwarze oder graue Hose - schwarze Lackboots - schwarze Handschuhe - schwarze Pistole

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich zu melden. Insbesondere werden Personen gebeten, die die Spielothek am 07.07.2026 sowie am 08.07.2026 bis zum Tatzeitpunkt besucht haben, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz unter der Telefonnummer 05441 9710 entgegen.

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