Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Schwarme - Brand in Lagerhalle; Stuhr - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Diepholz (ots)

Schwarme - Brand in Lagerhalle

Am Donnerstagabend, 09.07.2026, gegen 21:25 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Gabelstapler in einer Lagerhalle in der Parallelstraße in Brand. Der Gabelstapler wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Die Lagerhalle wurde leicht beschädigt. Zudem wurden sämtliche in der Halle gelagerten Kartoffeln - mehrere Tonnen - durch Feuer und Rauch beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wurde auf mind. 130.000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Stuhr - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Donnerstag, gegen 14:00 Uhr auf der Delmenhorster Straße wurde ein 26-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Eine 81-jährige Pkw-Fahrerin beabsichtigte, von der Straße Kronschlatt nach links auf die Delmenhorster Straße einzubiegen. Dabei übersah sie den von links kommenden, 26-jährigen Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der Motorradfahrer stürzte und sich schwer verletzte. Der 26-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wurde auf rund 15.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt.

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