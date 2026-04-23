Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Zukunftstag bei der Polizeidirektion Lüneburg

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Lüneburg (ots)

Heute haben 50 Schülerinnen und Schüler am diesjährigen Zukunftstag der Polizeidirektion Lüneburg spannende Einblicke in den Polizeiberuf gewinnen können.

Gemeinsam mit dem Niedersächsischem Landesamt für Bezüge und Versorgung, dem Gewerbeaufsichtsamt und dem Regionalen Landesamt für Schule und Bildung Lüneburg hat die Polizeidirektion Lüneburg im Behördenzentrum "Auf der Hude" ein spannendes Programm geboten.

Die Beamtinnen der Präventionspuppenbühne führten die Kinder durch den Tag. Nach einer herzlichen Begrüßung zeigte sich der Nachwuchs bereits beim ersten Programmpunkt interessiert. Die Diensthunde der Polizei starteten mit einer Vorstellung in den Zukunftstag und präsentierten beeindruckend ihr Geschick beim Aufspüren von Gegenständen.

Weiter ging es in die Kooperative Leitstelle Lüneburg. Hier konnten die Kinder live miterleben, wie Notrufe angenommen und Einsatzkräfte disponiert werden. Mit voller Aufmerksamkeit und großer Konzentration verfolgte die Gruppe die Arbeit der Leitstellenbeamtinnen und -beamten.

Actionreich ging es dann bei der Bereitschaftspolizei Lüneburg weiter. Dort wurde das Öffnen einer Tür und die Polizeiausrüstung demonstriert. Das Highlight des Tages war die Anprobe der Schutzausrüstung. Die schweren Helme aufzusetzen oder die Schutzweste überzuziehen, zeigte dem Nachwuchs, dass hinter dem Beruf weit mehr steckt als man auf den ersten Blick sieht - körperliche Belastung, Verantwortung und echte Teamarbeit.

Mit vielen spannenden Eindrücken im Gepäck endete der Zukunftstag für die Kinder. Die ein oder andere Verabschiedung ließ ein klares Ziel durchklingen: "Wenn ich groß bin, möchte ich auch bei der Polizei arbeiten."

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