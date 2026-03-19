Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Fernfahrerstammtisch: Austausch zum Umgang mit Gefahrensituationen auf der Autobahn

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Lüneburg / Ostetal (ots)

Am Mittwoch, dem 04. März 2026, fand in den Räumlichkeiten der Rastanlage Ostetal (A1, Fahrtrichtung Hamburg) der 228. Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion Lüneburg statt.

Zum Thema "Umgang mit Gefahrensituationen auf der Autobahn" kamen 15 interessierte Gäste zusammen. Referent des Abends war Polizeihauptkommissar Holger Bockemühl aus dem Moderatorenteam des Stammtisches. Mit über 20 Jahren Diensterfahrung im Einzeldienst auf Bundesautobahnen gelang es ihm, sowohl die Bedeutung als auch die Aktualität des Themas eindrucksvoll zu vermitteln.

Unter reger Beteiligung der Gäste entwickelte sich neben dem Vortrag eine lebhafte Diskussion. Die Teilnehmenden hatten dabei auch die Möglichkeit, eigene Erfahrungen und Erlebnisse aus ihrem Berufsalltag einzubringen. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie man sich in verschiedenen Gefahrensituationen auf Autobahnen richtig verhält. Thematisiert wurden unter anderem Gegenstände auf der Fahrbahn, liegengebliebene Fahrzeuge, Verkehrsunfälle und andere Situationen, die im Alltag auf Autobahnen immer wieder auftreten und ein umsichtiges sowie richtiges Verhalten erfordern.

Ein besonderes Augenmerk wurde auf Stausituationen und insbesondere auf Stauenden gelegt. Polizeihauptkommissar Bockemühl zeigte hierzu eine Reihe eindrucksvoller Videos, die typische Gefahrensituationen sowie mögliche Folgen verdeutlichten.

Zum Abschluss stellte er einen Handlungsleitfaden vor, den die Gäste sehr positiv aufnahmen. Dabei betonte er insbesondere die Bedeutung von Konzentration und Aufmerksamkeit sowie die Rolle der Fahrgeschwindigkeit im Straßenverkehr - Stichwort "angepasste Geschwindigkeit". Nach fast zwei Stunden beendete Polizeihauptkommissar Bockemühl die Veranstaltung mit den eindringlichen Worten: "Routine ist der Tod der Sicherheit - also seid wachsam."

Die Polizeidirektion Lüneburg lädt herzlich zum nächsten Fernfahrerstammtisch am 01. April 2026 ein. Thema des Abends wird "Schlafapnoe und ihre Folgen" sein.

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