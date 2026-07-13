Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Bruchhausen-Vilsen - Friedlicher Versammlungsverlauf anlässlich eines Wahlinformationsstands der AfD

Diepholz (ots)

Am vergangenen Samstag, 11.07.2026, nahmen schätzungsweise 150 Personen an einer Versammlung im Ortskern von Bruchhausen-Vilsen teil. Die Versammlung war anlässlich eines Wahlinformationsstands der AfD angemeldet und dauerte von 10:00 bis 13:00 Uhr. Der Verlauf war insgesamt friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

Im Vorfeld der Versammlung beleidigte ein 37-jähriger Mann beim Vorbeifahren die am AfD-Informationsstand anwesenden Personen durch das Zeigen des Mittelfingers. Kurz darauf geriet der 37-Jährige mit einem 54-jährigen Mann vom AfD-Informationsstand in eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf soll der 54-Jährige den 37-Jährigen gestoßen haben. Gegen beide Beteiligten wurden Strafverfahren eingeleitet. Sie erstatteten jeweils Strafanzeige gegen den anderen.

Weitere Straftaten wurden nicht registriert.

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