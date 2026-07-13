PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Bruchhausen-Vilsen - Friedlicher Versammlungsverlauf anlässlich eines Wahlinformationsstands der AfD

Diepholz (ots)

Am vergangenen Samstag, 11.07.2026, nahmen schätzungsweise 150 Personen an einer Versammlung im Ortskern von Bruchhausen-Vilsen teil. Die Versammlung war anlässlich eines Wahlinformationsstands der AfD angemeldet und dauerte von 10:00 bis 13:00 Uhr. Der Verlauf war insgesamt friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

Im Vorfeld der Versammlung beleidigte ein 37-jähriger Mann beim Vorbeifahren die am AfD-Informationsstand anwesenden Personen durch das Zeigen des Mittelfingers. Kurz darauf geriet der 37-Jährige mit einem 54-jährigen Mann vom AfD-Informationsstand in eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf soll der 54-Jährige den 37-Jährigen gestoßen haben. Gegen beide Beteiligten wurden Strafverfahren eingeleitet. Sie erstatteten jeweils Strafanzeige gegen den anderen.

Weitere Straftaten wurden nicht registriert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Maximilian Höge
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 12.07.2026 – 14:31

    POL-DH: POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiispektion Diepholz vom 12.07.2026

    Diepholz (ots) - Sulingen - Zeugensuche nach Diebstahl eines Rucksacks aus Einkaufswagen Am Samstag, den 11.07.2026, in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 12.00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Nienburger Straße in Sulingen zu einem Diebstahl eines Rucksacks und darin befindlicher Wertgegenstände aus einem Einkaufswagen. Durch die Geschädigte ...

    mehr
  • 11.07.2026 – 13:47

    POL-DH: POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 11.07.2026

    Diepholz (ots) - Hemsloh - Verkehrsunfall mit einem Verletzten Am Freitag, den 10.07.2026, gegen 16:44 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Pkw-Führer die Nienburger Straße (B214) in Fahrtrichtung Rehden. Der Pkw-Führer beabsichtigte eine Fahrzeugkolonne zu überholen. Beim Überholvorgang kam es mit dem nach links in die Rodemühlener Straße abbiegenden 58-jährigen ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 19:58

    POL-DH: Hüde/Bohmte - Zwei Tatverdächtige nach Verfolgungsfahrt festgenommen

    Diepholz (ots) - Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Diepholz haben heute Mittag mit Unterstützung der Polizeien aus Osnabrück, Minden-Lübbecke und Hannover zwei Personen, darunter einen 22-jährigen Mann und eine 21-jährige Frau, vorläufig festgenommen. Sie stehen im Verdacht, gemeinsam mit einer dritten, bislang unbekannten Person versucht zu haben, sich einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren