Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiispektion Diepholz vom 12.07.2026

Diepholz (ots)

Sulingen - Zeugensuche nach Diebstahl eines Rucksacks aus Einkaufswagen

Am Samstag, den 11.07.2026, in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 12.00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Nienburger Straße in Sulingen zu einem Diebstahl eines Rucksacks und darin befindlicher Wertgegenstände aus einem Einkaufswagen. Durch die Geschädigte konnten Hinweise auf eine weibliche Zeugin gegeben werden. Diese namentlich unbekannte Zeugin sowie mögliche weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04271/9490 mit der Polizei in Sulingen in Verbindung zu setzen.

Mellinghausen - Alleinbeteiligter Motorradfahrer nach Verkehrsunfall in Lebensgefahr

Am Samstag, den 11.07.2026, gegen 15:50 Uhr, kam es auf der Hoyaer Straße im Mellinghäuser Ortsteil Brake zu einem schweren Motorradunfall. Ein 42-Jähriger aus der Samtgemeinde Siedenburg kam mit seinem Motorrad im Verlauf einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der Motorradfahrer wurde durch den Aufprall lebensgefährlich verletzt und mittels Rettungshubschrauber einem Klinikum zugeführt. Der Motorradfahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem war das Motorrad nicht zugelassen und mit einem falschen Kennzeichen versehen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Neuenkirchen - Verkehrsunfall mit vier Verletzten nach Vorfahrtsverstoß

Am Samstagmorgen, gegen 08:35 Uhr, beabsichtigte ein 28-jähriger Transporterfahrer aus der Samtgemeinde Schwaförden die Bundesstraße 61 aus der Hooper Straße kommend zu queren. Hierbei übersah er einen 64-jährigen Fahrzeugführer aus dem Kreis Herford, der die Bundesstraße 61 aus Fahrtrichtung Sulingen kommend in Fahrtrichtung Bassum befuhr. Durch den Zusammenprall der Fahrzeuge wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Zwei Mitfahrerinnen im Alter von 65 und 87 Jahren aus dem Kreis Herford, die sich ebenfalls im vorfahrtberechtigen Pkw befanden, erlitten schwere Verletzungen. Aufgrund austretender Betriebsstoffe wurde die örtliche Feuerwehr alarmiert. Der entstandene Gesamtschaden wird auf über 25.000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße 61 musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

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