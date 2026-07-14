Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Syke - Heckenbrand bei Nutzung eines Unkrautbrenners; Bruchhausen-Vilsen - Dachstuhlbrand nach mutmaßlichem Blitzeinschlag; Kirchdorf - Polizei stoppt Autofahrer mit 4,1 Promille

Diepholz (ots)

Syke - Heckenbrand bei Nutzung eines Unkrautbrenners

Am 13.07.2026, gegen 11:50 Uhr, geriet in der Bassumer Straße in Syke bei der Nutzung eines Unkrautbrenners nach bisherigen Erkenntnissen eine angrenzende Hecke in Brand. Zudem wurde ein Stromverteilerkasten beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand durch ihr schnelles Eingreifen zügig löschen und ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindern. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Bruchhausen-Vilsen - Dachstuhlbrand nach mutmaßlichem Blitzeinschlag

Am gestrigen Abend, gegen 20:00 Uhr, geriet der Dachstuhl einer Scheune in Bruchhausen-Vilsen, Stapelshorn, mutmaßlich infolge eines Blitzeinschlags in Brand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand führte der Blitzeinschlag zu einem Funkenflug im Dachstuhl. Hierdurch dürfte sich das dort gelagerte Stroh entzündet haben. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Brandort wurde zur Durchführung der Brandursachenermittlung beschlagnahmt. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt.

Kirchdorf - Polizei stoppt Autofahrer mit 4,1 Promille und ohne Fahrerlaubnis

Die Polizei hat gestern Nachmittag, gegen 15:20 Uhr, in der Straße Ihloge in Kirchdorf einen 42-jährigen Autofahrer gestoppt. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 42-Jährige augenscheinlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,1 Promille. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Während der Kontrolle stellten die Beamten außerdem fest, dass sich drei jeweils 10 Jahre alte Kinder im Fahrzeug befanden. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt, veranlasste eine Blutprobenentnahme und stellte den Fahrzeugschlüssel sicher. Die Kinder wurden an eine geeignete Betreuungsperson übergeben. Gegen den 42-Jährigen wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

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