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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Brand in ehemaliger Tennishalle

Dormagen (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen ist es am Freitag (19.06.) gegen 20:45 Uhr zu einem Brand in einer ehemaligen Tennishalle am Mühlenbuschweg in Straberg gekommen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten brennenden Unrat.

Es entstand nur geringer Sachschaden.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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