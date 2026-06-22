Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Brand in ehemaliger Tennishalle
Dormagen (ots)
Aus bislang unbekannten Gründen ist es am Freitag (19.06.) gegen 20:45 Uhr zu einem Brand in einer ehemaligen Tennishalle am Mühlenbuschweg in Straberg gekommen.
Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten brennenden Unrat.
Es entstand nur geringer Sachschaden.
Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)
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