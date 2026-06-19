Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannter raubt Geldbörse auf Rastplatz

Dormagen (ots)

Ein 58 Jahre alter Mann aus Fürth ist am Donnerstag (18.06.) gegen kurz nach 05:00 Uhr auf dem Rastplatz Nievenheim an der Autobahn 57 in Fahrtrichtung Krefeld beraubt worden.

Er hatte in seinem Transporter geschlafen, als ein Mann an der Fahrertür klopfte. Als der 58-Jährige die Tür öffnete, schlug der Unbekannte sofort zu, beugte sich in den Innenraum und versuchte mit dem Mobiltelefon und der Geldbörse des Fahrers davonzulaufen.

Dem 58-Jährigen gelang es noch, dem Täter das Mobiltelefon aus der Hand zu schlagen, dann war der Unbekannte auch schon verschwunden.

Täterbeschreibung:

männlich, circa 190 Zentimeter groß, normale Statur, schwarze Haare

Als die Geldbörse später gefunden wurde, fehlte das Bargeld.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 24 in Dormagen unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

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