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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 2-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugen und Fahrzeugführerin gesucht

Neuss-Dreikönigenviertel (ots)

Am Freitag (19.06), gegen 13:20 Uhr, befuhr ein weisser Audi älteren Baujahrs die Bergheimerstraße aus Fahrtrichtung Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Reuschenberg. In Höhe des Hauses 134 sei aus Fahrtrichtung Innenstadt gesehen von links, unbemerkt von anwesenden Familienangehörigen, ein 2-Jähriges Kind auf die Straße gelaufen. Die Audi Fahrerin habe sofort eine Gefahrenbremsung eingeleitet. Zeugenaussagen zu Folge kam es jedoch zwischen dem PKW Audi und dem Kind zur Kollision, wobei die Front der Fahrerseite das Kind touchierte. Dadurch kam das Kind zu Fall und verletzte sich hierbei leicht. Im Anschluss erkundigte sich die Fahrerin kurz nach dem Gesundheitszustand des 2-Jährigen und verließ ohne ihre Personalien zu hinterlassen die Unfallörtlichkeit in unbekannte Richtung. Fahndungsmaßahmen der Polizei blieben bisher erfolglos. Das Kind musste zur ambulanten Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden. Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Fahrzeugführerin des Audis und Zeugen, die sachdienliche Hinweise tätigen können, sich unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (Bi.)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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