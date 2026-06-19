Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Auffahrunfall forderte vier leichtverletzte Personen

Jüchen-Waat (ots)

Am Freitag (19.06), gegen 13:41 Uhr, befuhren eine 49-Jährige Jüchenerin, eine 51-Jährige Jüchenerin mit ihrem 14-Jährigen Sohn und ein 30-Jähriger Grevenbroicher in genannter Reihenfolge die Straße Waat aus Fahrtrichtung der Ortschaft Waat kommend in Fahrtrichtung Giesenkirchen. Die 49-Jährige Paketzustellerin beabsichtigte ordnungsgemäß nach links zu einem Hofladen abzubiegen. Die 51-Jährige bemerkte den Abbiegevorgang des Paketzustellers und brachte ihren PKW zum Anhalten. Der Grevenbroicher bemerkte das Anhalten der beiden vorausfahrenden Fahrzeuge zu spät und kollidierte mit dem Heck der 51-Jährigen. Deren Fahrzeug wird wiederum auf das vor ihm stehende Fahrzeug der Paketzustellerin aufgeschoben. Beim Zusammenstoß wurden alle Beteiligten, auch der im Fond sitzende oben genannte 14-Jährige, leicht verletzt und mussten zur ambulanten Behandlung umliegenden Krankenhäuser zugeführt werden. Es entstand erheblicher Sachschaden. Zwei nicht mehr fahrbereite PKW mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Feuerwehr entfernte auslaufende Betriebsstoffe. Die Straße im Waat musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme (bis 15:04 Uhr) in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Eingesetzte Beamte der Polizeiwache Grevenbroich und des PP Mönchengladbach führten Verkehrsregelungsmaßnahmen durch. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen. (Bi.)

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