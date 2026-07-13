Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Brandstifter vorläufig festgenommen - Zwei Brände innerhalb weniger Minuten

Troisdorf (ots)

In der Nacht zu Sonntag (12. Juli) wurde die Polizei gegen 03.30 Uhr ins Parkhaus an der Poststraße in Troisdorf gerufen, weil eine unbekannte Person ein Fahrrad in Brand gesetzt hatte. Während die Feuerwehr den Brand löschte, um eine Ausweitung des Feuers zu verhindern, ging eine weitere Meldung über ein Feuer ein. Nur wenige Meter entfernt in der Sieglarer Straße brannte ein Müllereimer. Ein Zeuge hatte aus dem Fenster beobachtet, wie ein Mann mit freiem Oberkörper zunächst versucht hatte, eine Grünfläche zu entzünden. Als dies nicht gelang, zündete die Person dann den Müllereimer an. Der Melder rief den Notruf und folgte dem mutmaßlichen Brandstifter, bis die Polizei eintraf.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen polizeibekannten 44-Jährigen. Er war in der Vergangenheit bereits wegen Branddelikten aufgefallen. Der alkoholisierte 44-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Gegenüber den Polizisten wurde der Festgenommene verbal ausfallend und beleidigte sie auf sexueller Basis. Zudem versuchte er die Beamten anzuspucken. Weil er einen nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtigen Krankheitserreger in sich trägt, wurde zu der Brandstiftung noch ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen ihn eingeleitet.

Da kein Haftgrund begründet werden konnte, musste die Polizei den 44-Jährigen nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß setzen. Die Ermittlungen dauern an. (Bi)

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