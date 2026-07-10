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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung: Vermisster tot aufgefunden

Neunkirchen-Seelscheid/Köln (ots)

Am 23. Juni baten wir um Hilfe bei der Suche nach einem 66-jährigen Mann aus Neunkirchen-Seelscheid. Nach der gerichtsmedizinischen Untersuchung steht nun fest: Der Vermisste wurde vor wenigen Tagen als zunächst unbekannter Toter in Köln gefunden und mittlerweile eindeutig identifiziert. Es gibt keine Hinweise auf ein Verbrechen.

Bitte stellen Sie die Fahndung ein und löschen Sie alle veröffentlichten Bilder. Vielen Dank! (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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