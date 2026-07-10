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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrunkener leistet Widerstand

Troisdorf (ots)

Am Donnerstagabend (09. Juli) meldete ein Zeuge in Troisdorf-Spich einen verdächtigen Autofahrer, der stark alkoholisiert sein sollte. Den Angaben zufolge soll ein Mann bereits unter Alkoholeinfluss mit einem Kraftfahrzeug zu einem Restaurant am Junkersring gefahren sein. Dort habe er gegessen und alkoholische Getränke zu sich genommen. Anschließend habe er sich in seinen Mercedes-Benz Sprinter gesetzt und habe diesen vor- und zurückgesetzt. Weitere Zeugen kamen hinzu und überredeten den Sprinter-Fahrer auszusteigen und das Fahrzeug stehen zu lassen. Polizisten entdeckten den Mann unweit der Tatörtlichkeit an einer Bushaltestelle. Der 39 Jahre alte Siegburger machte auf die Beamten direkt den Eindruck, stark unter Alkoholeinfluss zu stehen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2 Promille. Während des Transports des 39-Jährigen zu einer Polizeiwache begann er, die Beamten zu beleidigen. Auf der Dienststelle angelangt, zeigte sich der Mann auch körperlich aggressiv, widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen und trat sowie spuckte nach den Ordnungshütern. Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel des Siegburgers wurden sichergestellt. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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