Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Festnahme nach sechs Jahren

Tatverdächtiger aus Italien in den Rhein-Sieg-Kreis ausgeliefert

Sankt Augustin / Siegburg (ots)

Nach mehr als sechs Jahren ist den Ermittlern der Kriminalpolizei der Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis ein bedeutender Fahndungserfolg gelungen. Ein 45 Jahre alter Mann, der im Verdacht steht am 28. November 2019 einen bewaffneten Raub auf eine Postagentur in Sankt Augustin-Menden begangen zu haben, wurde nun in Italien festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert. Der Tatverdächtige wurde aufgrund eines Europäischen Haftbefehls in Italien festgenommen und am 08. Juli 2026 nach Deutschland ausgeliefert. Am 28. November 2019 betrat der zunächst unbekannte maskierte Täter gegen 16:50 Uhr eine Postagentur an der Burgstraße. Unter Vorhalt einer Schusswaffe zwang er die anwesenden Mitarbeiterinnen, sich in einen Nebenraum zu begeben. Anschließend öffnete der Täter die Kasse und entnahm Bargeld in Höhe von rund 6.000 Euro. Anschließend verließ er die Filiale und flüchtete zu Fuß in Richtung der Siegstraße. Eine Zeugin beobachtete, wie der Mann in einem nahegelegenen Gebäude verschwand. Die unmittelbar nach der Tat eingeleiteten Ermittlungen führten zu der Wohnung des Tatverdächtigen in dem entsprechenden Haus. Bei der Durchsuchung wurden Beweismittel - darunter eine Pistole - sichergestellt, die den damaligen Bewohner mit der Tat in Verbindung brachten. Der 45-Jährige selbst konnte damals trotz umfangreicher, bundesweiter Fahndungsmaßnahmen nicht aufgespürt werden. Er blieb die folgenden Jahre untergetaucht. Im Jahr 2025 erzielten die Siegburger Ermittler dann den entscheidenden Durchbruch. Im Rahmen eines internationalen Spurenabgleichs ergab sich eine Übereinstimmung mit den 2019 sichergestellten Spuren und denen eines aktuellen Tatorts in Italien. So stand der Verdacht nah, dass sich der gesuchte Tatverdächtige mit italienischen Wurzeln in Italien aufhält und dort in der Zwischenzeit weitere Straftaten begangen hatte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bonn wurde sodann ein Europäischer Haftbefehl erlassen. Die italienischen Behörden nahmen den Tatverdächtigen im Juni 2026 fest und bewilligten dessen Auslieferung. Am Mittwoch (08. Juli) reisten Fahnder des Siegburger Kriminalkommissariats 4 nach Italien, um den Beschuldigten im Rahmen der Auslieferung zu übernehmen. Nach dem Rückflug nach Frankfurt wurde der Mann am Donnerstag (09. Juli) einem Ermittlungsrichter in Bonn vorgeführt, der dem 45-Jährigen den Haftbefehl verkündete. (Uhl)

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