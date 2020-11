Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei warnt vor Taschendieben - Portemonnaie gestohlen und Geld abgehoben

DormagenDormagen (ots)

Am Dienstag (03.11.) erstattete eine Dormagenerin Anzeige bei der Polizei, weil sie beim Einkauf in der Innenstadt von Unbekannten bestohlen worden war. Etwas Bargeld, persönliche Dokumente, Krankenkassen- und Bankkarten fielen den Dieben in die Hände. Anschließend nutzten die Täter die entwendete Bankkarte und hoben an unterschiedlichen Bankomaten in der Dormagener Innenstadt innerhalb weniger Minuten einen hohen dreistelligen Betrag vom Konto der Betroffenen ab. Es wurde ihnen aber auch leicht gemacht: Im gestohlenen Portemonnaie fanden sie neben der Karte des Kreditinstitutes auch die zugehörige PIN für das Abheben am Geldautomaten. Bemerkt hatte die über 50-Jährige das Fehlen der Geldbörse, gegen 12:20 Uhr, beim Bezahlen in einem Discounter an der Kölner Straße in der Dormagener Innenstadt. Mögliche Tatverdächtige hatte sie nicht bemerkt.

Die Polizei veranlasste, über die normale Sperrung des Bankkontos (Notruf 116 116 ) hinaus, eine sogenannte KUNO-Sperrung für das Lastschriftenverfahren. Die Kripo nahm die Ermittlungen auf.

Um nicht Opfer von Taschendieben zu werden, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen. - Tragen Sie Geld und Zahlungskarten sowie Papiere und andere Wertgegenstände immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche immer mit der Verschlussseite zum Körper und halten Sie sie stets geschlossen. - Lassen Sie Ihre Tasche oder Jacke niemals unbeaufsichtigt. - Achten Sie in einem Menschengedränge verstärkt auf Ihre Wertsachen.

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Polizei im Rhein-Kreis Neuss (https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-taschendiebe) und im Faltblatt "Schlauer gegen Klauer" (www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/23-schlauer-gegen-klauer).

Seien Sie aufmerksam! Schützen Sie sich und Ihre Wertsachen. Schlagen Sie Alarm, wenn Sie Taschendiebe bei der Arbeit beobachten und verständigen Sie umgehend die Polizei. Bewahren Sie sich vor möglicherweise erheblichem Schaden, indem Sie Ihre PIN getrennt von Ihrer Bankkarte aufbewahren, am besten "im Kopf".

