Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Beim Bezirksdienst der Polizei stellen sich vor: Stephan Bily und Ilona Schliebs

Neuss (ots)

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss freut sich, gleich zwei neue Beamte beim Neusser Bezirksdienst begrüßen und nun auch offiziell vorstellen zu dürfen.

Ab sofort bestreift Polizeihauptkommissar Stephan Bily die Neusser Innenstadt. Der Bezirk, den er seit dem 01.09.2020 von seinem Vorgänger Volkmar Kriegs übernommen hat, umfasst hauptsächlich die Bereiche Bahnhof, Theodor-Heuss-Platz und Marienviertel.

Stephan Bily kommt aus einer Polizistenfamilie und ist 51 Jahre alt. Mit mehr als 30 Jahren Dienst, in verschiedenen Kommunen des Rhein-Kreises Neuss, kann man den Hauptkommissar und Familienvater ohne Zweifel als sehr erfahrenen Schutzmann bezeichnen. Auch der Bezirksdienst ist Stephan Bily nicht fremd. Die letzten zwei Jahre übte er diese Tätigkeit in Dormagen-Hackenbroich aus.

Die Bezirksdienstbeamten, die es in jedem Ortsteil gibt, erfüllen eine wichtige Aufgabe. Sie sind für die Menschen direkte polizeiliche Ansprechpartner und kennen als "Dorfsheriffs" die Sorgen und Nöte, der in ihrem Bezirk lebenden Bevölkerung und Geschäftsleute. Sie helfen Kindern und älteren Menschen im Verkehrsraum, begleiten Karnevals- und Schützenfestumzüge, beobachten während der Fußstreifen ihren Bezirk und sind stets ansprechbar für Anliegen der Bürger und Bürgerinnen in ihrem Viertel. Zu den Besonderheiten des Bezirksdienstes zählt natürlich auch die enge Zusammenarbeit mit kommunalen Verantwortlichen. Stadt und Polizei ziehen an einem Strang, wenn es um die Sicherheit der Menschen geht, die hier leben.

Mit Polizeihauptkommissarin Illona Schliebs hat der Bezirksdienst Neuss nun eine Frau an der Spitze.

Ilona Schliebs übernimmt fortan die Leitung des Bezirksdienstes in Neuss. Seit 1994 ist die 45-Jährige bereits bei der Polizei NRW und lernte in ihrer bisherigen beruflichen Laufbahn viele Bereiche polizeilicher Arbeit und auch unterschiedliche Behörden kennen. Die gebürtige Neusserin tritt die Nachfolge von Thomas Doege an, der in den wohlverdienten Ruhestand getreten ist. Als "Chefin" der Neusser Bezirksdienstmitarbeiterinnen und -mitarbeiter gehört zu ihren Aufgaben unter anderem die Einsatzkoordination und -planung sowie die Vertretung des Leiters der Wache Neuss.

Wer in weiteren Bezirken im Stadtgebiet Neuss für Sie im Einsatz ist, erfahren Sie auf unserer Internetseite: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/node/2294

