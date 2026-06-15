Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Motorradfahrer flüchtet nach Unfall - Polizei sucht Zeugen

Menden (ots)

Nach einer Unfallflucht am Samstagnachmittag sucht die Polizei nach einem bislang unbekannten Motorradfahrer. Der Mann war vermutlich zu schnell unterwegs, verursachte einen Unfall und flüchtete anschließend vom Unfallort, obwohl er möglicherweise verletzt ist.

Der Vorfall ereignete sich gegen 16:35 Uhr auf der Dechant-Röper-Straße auf Höhe der Hausnummer 50. Nach Zeugenangaben befuhr der Biker die Straße talwärts. In der dortigen 30er-Zone war er offenbar mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Er geriet er auf die Gegenfahrbahn, wo ihm das Unfallopfer mit ihrem Auto entgegen kam.

Die Fahrerin berichtete, dass der Motorradfahrer sofort stark bremste, woraufhin sich seine Maschine querstellte und er stürzte. Das Motorrad prallte gegen den Pkw und verursachte einen erheblichen Sachschaden. Direkt nach dem Sturz stand der Mann wieder auf, richtete sein blaues Motorrad auf und flüchtete auf der Maschine in Richtung Schwitterweg. Die Zeugin gab an, dass der Flüchtende sich bei dem Sturz möglicherweise leicht in Form einer Schürfwunde an der Hüfte o.ä. verletzt haben könnte.

Der Motorradfahrer war ca. 20 bis 30 Jahre alt, komplett dunkel gekleidet, trug einen Helm und fuhr ein blaues Motorrad. Am Unfallort sicherten Polizisten Spuren, darunter einen LED-Blinker sowie das Teil eines Fußhebels, die eindeutig dem flüchtigen Motorrad zuzuordnen sind.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe: Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher oder das beschädigte blaue Motorrad geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Menden unter der Telefonnummer 02373/9099-0 in Verbindung zu setzen. (dill)

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