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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Raser im Visier: Geschwindigkeitskontrollen am Wochenende

Märkischer Kreis (ots)

Die Polizei hat am vergangenen Wochenende die Tempolimits in Meinerzhagen, Lüdenscheid und Hemer überwacht. Insgesamt passierten 4.597 Fahrzeuge die Messstellen. Das Ergebnis: 153 Verwarngelder, 49 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und drei Fahrverbote. Ein Autofahrer aus Hannover fiel besonders negativ auf.

Gestern, zwischen 08:11 Uhr und 13:00 Uhr, kontrollierten die Beamten den Verkehr auf der Oststraße (B 54) in Meinerzhagen mittels ESO-Messung. Von den 1.626 gemessenen Fahrzeugen erwartet 71 ein Verwarngeld, 39 Mal mussten Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt werden und zwei Fahrer erwartet ein Fahrverbot. Der Spitzenreiter: Ein Pkw aus Hannover (H) wurde außerhalb geschlossener Ortschaft mit 127 km/h statt der erlaubten 60 km/h gemessen.

Auch in Lüdenscheid verliert nun ein Raser auf der Bräuckenstraße seinen Führerschein Dort standen die Beamten Samstag zwischen 08 und 12:20 Uhr. Bei 1.815 Messungen fielen 28 Verwarngelder, 3 Anzeigen und 1 Fahrverbot an. Der Spitzenreiter hier: ein Audi-Fahrer azs den Kreis, der innerhalb geschlossener Ortschaften mit 97 km/h bei erlaubten 50 km/h durch die Kontrolle fuhr. Auch hier ist der Führerschein vorerst weg. Mittags (12:40 Uhr bis 14:05 Uhr) wurde zudem auf der Winkhauser Straße gemessen. Bei 341 kontrollierten Fahrzeugen gab es 19 Verwarngelder und zwei Anzeigen. Der Höchstwert lag hier bei 58 km/h statt der erlaubten 30 km/h.

In Hemer fuhren mehrere Menschen am Samstag zu schnell durch die 30er-Zone. Auf der Ostenschlahstraße (09:35 Uhr bis 11:30 Uhr) wurden 515 Fahrzeuge gemessen. Es blieb bei neun Verwarngeldern und einer Anzeige. Der Spitzenwert lag bei 50 km/h statt der erlaubten 30 km/h. Anschließend verlagerten die Einsatzkräfte die Messstelle nach Deilinghofen auf die Hönnetalstraße (11:45 Uhr bis 14:05 Uhr). In der dortigen 30er-Zone (innerhalb geschlossener Ortschaft) waren von 300 Fahrzeugen insgesamt 26 zu schnell im Verwarngeldbereich unterwegs, vier weitere Fahrer erhielten eine Anzeige. Der Höchstwert betrug hier 62 km/h, begangen durch einen Autofahrer aus dem Kreis.

Die Polizei betont erneut: Zu hohe Geschwindigkeit ist nach wie vor einer der Hauptunfallursachen. Die Kontrollen werden im Sinne der Verkehrssicherheit unangekündigt fortgesetzt. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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