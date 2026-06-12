Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugenaufruf nach gefährlichem Überholmanöver: Polizei sucht Fahrer eines gelben Autos

Iserlohn (ots)

Nach einer gefährlichen Verkehrssituation am Donnerstagabend sucht die Polizei nach einem namentlich noch nicht bekannten Autofahrer sowie weiteren Zeugen.

Gegen 19.04 Uhr befuhr ein schwarzer Hyundai-Geländewagen die Straße "In der Läger". Trotz stark eingeschränkter Sichtverhältnisse setzte der Hyundai-Fahrer plötzlich zu einem Überholvorgang an. Ein im Gegenverkehr befindliches gelbes Fahrzeug musste aufgrund des entgegenkommenden SUV eine Vollbremsung einleiten und auf den Seitenstreifen ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Der Hyundai-Fahrer brach sein Manöver ab.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Nötigung und Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. Die Ermittler fragen: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Fahrverhalten des schwarzen Hyundai machen?

Besonders der Fahrer oder die Fahrerin des gelben Autos wird dringend gebeten, sich als Hauptzeuge zu melden. Die Personalien des eigentlichen Opfers dieser Situation sind bislang nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Iserlohn unter der 02371-9199-0 entgegen. (dill)

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