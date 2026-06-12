Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Raubüberfall auf Imbiss geklärt

Iserlohn (ots)

Bezugsmeldung vom 08.06.2026 - 14:29:

POL-MK: Raubüberfall auf Imbiss (...)

Der Raubüberfall auf einen Sümmerner Imbiss vom Sonntagabend ist geklärt. Ein Tatverdächtiger hat sich der Polizei gestellt. Ermittlungen führten ebenfalls zur Ergreifung des zweiten mutmaßlichen Täters. Beide sind geständig und befinden sich nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wieder auf freiem Fuß. Sie stehen in dringendem Tatverdacht einen schweren Raub begangen zu haben, wofür der Gesetzgeber mehrjährige Haftstrafen vorsieht. (dill)

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