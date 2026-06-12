POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht

Iserlohn (ots) - Bezugsmeldung vom 08.06.2026 - 14:29: POL-MK: Raubüberfall auf Imbiss (...) Der Raubüberfall auf einen Sümmerner Imbiss vom Sonntagabend ist geklärt. Ein Tatverdächtiger hat sich der Polizei gestellt. Ermittlungen führten ebenfalls zur Ergreifung des zweiten mutmaßlichen Täters. Beide sind geständig und befinden sich nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wieder auf freiem ...

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