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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht

Hemer (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Hemer. An der Ihmerter Straße 58 wurde zwischen Mittwoch, 22 Uhr und Donnerstag, 10 Uhr, der linke Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand in Richtung Ihmert geparkten VW Golf beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr davon. Es entstand ein dreistelliger Schaden (linke Außenspiegelkappe und Spiegelglas). Zeugen können sich unter 02372 90990 melden. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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