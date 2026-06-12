Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht
Hemer (ots)
Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Hemer. An der Ihmerter Straße 58 wurde zwischen Mittwoch, 22 Uhr und Donnerstag, 10 Uhr, der linke Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand in Richtung Ihmert geparkten VW Golf beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr davon. Es entstand ein dreistelliger Schaden (linke Außenspiegelkappe und Spiegelglas). Zeugen können sich unter 02372 90990 melden. (lubo)
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