PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brand an Autohaus

Balve (ots)

Unbekannte Täter haben vergangene Nacht ein Autohaus an der Neuenrader Straße in Balve heimgesucht. Der oder die Personen beschädigten mindestens drei Fahrzeuge. Ein Transporter brannte aus und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Der Brand wurde den Einsatzkräften gegen 4.45 Uhr gemeldet. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge am oder im Umfeld des Autohauses beobachtet?

Hinweise nimmt die Polizei Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 12.06.2026 – 08:47

    POL-MK: Anzeigen nach Einbrüchen / Bankbetrüger ergaunern EC-Karten

    Iserlohn (ots) - Gestern Früh meldeten Zeugen einen verdächtigen Mann am Barendorf. Er habe gegen 6.15 Uhr ein Fenster des Museums eingetreten und sei danach geflüchtet. Ob er etwas stehlen wollte, ist zunächst unklar. Offenbar hatte der Mann lediglich das Fenster einer Toilette geöffnet. Er floh auf einem schwarzen Mountainbike, war schwarz bekleidet und trug ...

    mehr
  • 12.06.2026 – 08:37

    POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht

    Hemer (ots) - Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Hemer. An der Ihmerter Straße 58 wurde zwischen Mittwoch, 22 Uhr und Donnerstag, 10 Uhr, der linke Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand in Richtung Ihmert geparkten VW Golf beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr davon. Es entstand ein dreistelliger Schaden (linke Außenspiegelkappe und Spiegelglas). Zeugen können sich unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren