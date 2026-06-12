Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brand an Autohaus

Balve (ots)

Unbekannte Täter haben vergangene Nacht ein Autohaus an der Neuenrader Straße in Balve heimgesucht. Der oder die Personen beschädigten mindestens drei Fahrzeuge. Ein Transporter brannte aus und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Der Brand wurde den Einsatzkräften gegen 4.45 Uhr gemeldet. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge am oder im Umfeld des Autohauses beobachtet?

Hinweise nimmt die Polizei Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)

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