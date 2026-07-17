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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rote Kennzeichen: Nur für bestimmte Zwecke erlaubt

Landkreise Nienburg und Schaumburg (ots)

(Thi) Im Rahmen von Verkehrskontrollen stellt die Polizei immer wieder fest, dass sogenannte rote Kennzeichen nicht ordnungsgemäß genutzt werden. Vielen Fahrzeugführenden ist nicht bewusst, dass diese Kennzeichen ausschließlich für einen eng begrenzten Zweck bestimmt sind. Eine missbräuchliche Verwendung kann sowohl eine Ordnungswidrigkeit als auch eine Straftat darstellen.

Rote Kennzeichen werden in der Regel an zuverlässige Kraftfahrzeugbetriebe, Werkstätten oder Fahrzeughändler ausgegeben. Sie dienen ausschließlich der Durchführung von Probe-, Prüfungs- oder Überführungsfahrten. Jedes genutzte Fahrzeug muss zudem ordnungsgemäß in das zugehörige Fahrzeugscheinheft eingetragen sein.

Nicht erlaubt ist die Nutzung roter Kennzeichen beispielsweise für:

private Fahrten,

Einkaufsfahrten, Urlaubs- oder Ausflugsfahrten, Fahrten zur Arbeit oder sonstige Fahrten ohne Bezug zum zulässigen Verwendungszweck.

Wer ein rotes Kennzeichen zweckwidrig verwendet oder ein Fahrzeug nutzt, das nicht ordnungsgemäß im Fahrzeugscheinheft eingetragen ist, begeht mindestens eine Ordnungswidrigkeit. Liegt darüber hinaus kein wirksamer Haftpflichtversicherungsschutz oder keine gültige Zulassung vor, können unter anderem Straftaten nach dem Pflichtversicherungsgesetz sowie Verstöße gegen zulassungs- und steuerrechtliche Vorschriften verwirklicht werden.

Ein aktueller Fall (16.07.2026) aus dem Zuständigkeitsbereich der Polizei Nienburg verdeutlicht die Problematik: Bei einer Verkehrskontrolle wurde ein Pkw festgestellt, an dem rote Kennzeichen angebracht waren. Das kontrollierte Fahrzeug war jedoch nicht im zugehörigen Fahrzeugscheinheft eingetragen. Zudem ergaben die Ermittlungen, dass das Kennzeichen aufgrund fehlenden Haftpflichtversicherungsschutzes zur Fahndung ausgeschrieben war. Nach bisherigen Erkenntnissen diente die Fahrt offenbar einem privaten Einkaufszweck und entsprach damit nicht der gesetzlichen Zweckbindung. Gegen die Beteiligten wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei appelliert an Fahrzeughalter und Fahrzeugführende, sich vor der Nutzung roter Kennzeichen über die geltenden Vorschriften zu informieren. Verstöße können erhebliche straf- und versicherungsrechtliche Folgen nach sich ziehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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