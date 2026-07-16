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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht auf WEZ-Parkplatz - Polizei bittet um Hinweise

Bückeburg (ots)

(Thi) Bereits am Dienstagnachmittag, 14. Juli 2026, kam es auf dem Parkplatz des WEZ an der Straße Kreuzbreite in Bückeburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein VW Up! in der Zeit zwischen 16:25 Uhr und 16:55 Uhr ordnungsgemäß auf dem Parkplatz abgestellt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen die linke Seite des geparkten Pkw und verursachte dabei einen Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Fahrerin oder der bislang unbekannte Fahrer vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei Bückeburg hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug oder die verantwortliche Person geben können, sich unter der Telefonnummer 05722/2894-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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