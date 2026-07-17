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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Parkbank aus Parkanlage entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Steyerberg (ots)

(Thi) In der Zeit von Sonntag, 12.07.2026, 16:20 Uhr, bis Montag, 13.07.2026, 06:15 Uhr, haben bislang unbekannte Täter eine öffentliche Parkbank aus einer Parkanlage im Bereich der Garvensstraße/Uferstraße in Steyerberg entwendet.

Nach ersten Erkenntnissen wurde die Parkbank gewaltsam aus ihrem Fundament gelöst. Dabei entstand zudem eine Beschädigung am Fundament. Anschließend transportierten die Täter die Bank in unbekannte Richtung ab.

Die Polizei Stolzenau hat die Ermittlungen wegen Diebstahls unter erschwerenden Umständen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Parkbank geben können, sich bei der Polizeistation Uchte unter 05763 944940 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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