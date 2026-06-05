PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rockenhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Wohnhausbrand nach Blitzeinschlag

Münchweiler an der Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es während eines Unwetters zu einem Blitzeinschlag ins Dach eines Einfamilienhauses in Münchweiler gekommen. Der Dachstuhl geriet hierdurch in Vollbrand. Das Feuer konnte durch mehrere Feuerwehren aus den Verbandsgemeinden Winnweiler und Enkenbach-Alsenborn unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Blitzeinschlags glücklicherweise nicht im Objekt. Das Wohnhaus ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Die Schadenshöhe wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. An dem Einsatz waren weiterhin ein Rettungswagen und ein Notarzt sowie die Polizei beteiligt. |ank

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rockenhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rockenhausen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rockenhausen
Alle Meldungen Alle
  • 02.06.2026 – 08:05

    POL-PIROK: Brandstiftung in Krankenhaus

    Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) - In der Nacht zum Sonntag wurden Feuerwehr und Polizei kurz nach Mitternacht zu einer Rauchentwicklung im Krankenhaus alarmiert. Offenbar brannten in einem Sanitärraum mehrere Rollen Toilettenpapier. Brandschutztüren verhinderten, dass sich der Rauch im Gebäude ausbreitete. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden lässt sich derzeit nicht beziffern. ...

    mehr
  • 28.05.2026 – 16:35

    POL-PIROK: Autofahrer unter Drogeneinfluss

    Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) - Am Mittwochabend um 21:30 Uhr wurden bei einem 43-jährigen Autofahrer aus dem Donnersbergkreis bei einer Verkehrskontrolle auf der B48 bei Rockenhausen drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC (Tetrahydrocannabinol). Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein und der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren