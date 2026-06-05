Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Wohnhausbrand nach Blitzeinschlag

Münchweiler an der Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es während eines Unwetters zu einem Blitzeinschlag ins Dach eines Einfamilienhauses in Münchweiler gekommen. Der Dachstuhl geriet hierdurch in Vollbrand. Das Feuer konnte durch mehrere Feuerwehren aus den Verbandsgemeinden Winnweiler und Enkenbach-Alsenborn unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Blitzeinschlags glücklicherweise nicht im Objekt. Das Wohnhaus ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Die Schadenshöhe wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. An dem Einsatz waren weiterhin ein Rettungswagen und ein Notarzt sowie die Polizei beteiligt. |ank

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