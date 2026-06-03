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Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: LKW in Waldstück gefahren

POL-PIROK: LKW in Waldstück gefahren
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Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, kurz vor Mitternacht, ist ein auf der L386 fahrender LKW in ein Waldstück gefahren. Der 57-jährige Fahrer kam in Fahrtrichtung Würzweiler aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, stürzte die Böschung hinab und landete in einer Baumreihe. Der Fahrer erlitt lediglich leichte Verletzungen und wurde ambulant am Unfallort versorgt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. An dem nächtlichen Einsatz waren der Rettungsdienst mit einem Notarzt, die Feuerwehr sowie die Polizei beteiligt.

Der beschädigte LKW wird derzeit von einem Abschleppunternehmen mit einem Kranwagen geborgen. Der Landesbetrieb Mobilität sowie die Landesforsten sind ebenfalls im Einsatz. Die L386 wird aufgrund der Bergungsarbeiten voraussichtlich noch bis 13:30 Uhr voll gesperrt bleiben. |ank

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

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