Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Mittwochabend um 21:30 Uhr wurden bei einem 43-jährigen Autofahrer aus dem Donnersbergkreis bei einer Verkehrskontrolle auf der B48 bei Rockenhausen drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC (Tetrahydrocannabinol). Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden präventiv sichergestellt.

Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet. Sollte die Blutprobe den Verdacht belegen, muss er mit einem Bußgeld von mindestens fünfhundert Euro zuzüglich Verfahrenskosten, einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten im Verkehrszentralregister rechnen. Weiterhin wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt, die eine Eignungsprüfung durchführt. |ank

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