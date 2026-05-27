Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Sattelzug nach Unfall weitergefahren

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 6 Uhr, kam es in der Kreuznacher Straße zu einer Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr. Der Fahrer eines Kleintransporters befuhr die Kreuznacher Straße in Richtung Innenstadt, musste in einer Engstelle wegen einem entgegenkommenden Sattelzug nach rechts ausweichen und stieß dabei gegen einen am rechten Fahrbahnrand parkenden PKW. Der an dem Transporter und dem geparkten PKW entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Der Sattelzug, zu dem keine näheren Informationen vorliegen, fuhr einfach weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |ank

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