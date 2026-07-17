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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unbekannter wirft Gegenstand auf Radfahrerin - Polizei sucht Zeugen

Nienburg (ots)

(Thi) Am Mittwoch, 15.07.2026, kam es gegen 16:45 Uhr im Bereich der Fußgängerbrücke am Nordertorstriftweg in Nienburg zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Eine 70-jährige Radfahrerin aus Nienburg befuhr den Nordertorstriftweg, als ein bislang unbekannter Täter einen unbekannten Gegenstand auf sie warf. Der Gegenstand traf die Frau am Kopf. Die Radfahrerin trug zum Zeitpunkt des Vorfalls einen Fahrradhelm, der durch den Treffer leicht beschädigt wurde und Kratzer aufweist. Die 70-Jährige erlitt leichte Beschwerden und gab gegenüber der Polizei an, ihr sei nach dem Vorfall schwindelig geworden.

Der Täter ist bislang unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der Telefonnummer 05021 / 92120 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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