Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tierische Rettungsaktion

Mühlhausen (ots)

Polizeibeamte im Unstrut-Hainich-Kreis waren am Dienstagmorgen in einer tierischen Rettungsaktion unterwegs. Ein besorgter Zeuge meldete in Mühlhausen ein Reh, welches augenscheinlich eingekauert und hilflos am Zaun nahe der Windeberger Landstraße lag. Die Polizisten erblickten das Tier und konnten das Reh gemeinsam mit der verständigten Tierrettung einfangen. Dabei konnte das Wildtier in Augenschein genommen werden. Es ging dem Tier gut und es wies keinerlei Verletzungen auf, sodass es außerhalb der Stadt und in sicherer Umgebung wieder in die Freiheit entlassen werden konnte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell