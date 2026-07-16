Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw überschlägt sich nach Kollision mit geparkten Fahrzeugen - Zwei Leichtverletzte in Stadthagen

Stadthagen (ots)

(Thi) Bei einem Verkehrsunfall in der Probsthäger Straße sind am Mittwochabend, 15. Juli 2026, zwei Personen leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 59-jähriger Mann gegen 19:44 Uhr mit seinem VW Golf die Probsthäger Straße in Richtung Vornhäger Straße. Während der Fahrt war er offenbar durch ein Gespräch mit seiner Beifahrerin abgelenkt und bemerkte einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Fiat Tipo zu spät. Es kam zum Zusammenstoß.

Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der VW Golf. Der geparkte Fiat wurde zudem auf einen davor abgestellten BMW geschoben.

Der 59-jährige Fahrer sowie seine 55-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Beide wurden medizinisch versorgt.

An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von rund 10.000 Euro.

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