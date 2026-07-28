Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrskontrolle bringt mehrere Straftaten zu Tage

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (lud)

In der Nacht des 28.07.2026, gegen 00:05 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Bad Salzdetfurth einen 24-jährigen E-Scooter-Fahrer nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen in der Bad Salzdetfurther Göttingstraße. Der E-Scooter-Fahrer sei zuvor durch seine Fahrweise auffällig geworden.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter über keinen Versicherungsschutz verfügt, gegen den 24-Jährigen ein Fahrverbot für sämtliche Kraftfahrzeuge besteht und dieser unter dem Einfluss von Alkohol steht, was ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest, welcher einen Wert von 1,44 Promille ergab, bestätigte.

Gegen den 24-jährigen Bad Salzdetfurther wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Der tatgeführte E-Scooter wurde beschlagnahmt. Nach der Durchführung einer Blutentnahme musste der 24-Jährige seinen weiteren Weg zu Fuß fortsetzen.

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