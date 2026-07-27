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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizeibeamter durch Widerstandshandlungen leicht verletzt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein 27-Jähriger steht im Verdacht, einer Streifenbesatzung der Hildesheimer Polizei in der Nacht zu Montag (27.07.2026) zunächst eine beleidigende Geste gezeigt zu haben. Kurz darauf kam es durch den Mann zu einem Widerstand.

Dem gegenwärtigen Ermittlungsstand zufolge war ein ziviles Streifenteam gegen 00:20 Uhr auf der Alfelder Straße in Richtung Schützenwiese unterwegs, als ihnen der bis dahin unbekannte 27-Jährige auf einem Fahrrad entgegenkam. Im Vorbeifahren soll er den Polizisten seinen ausgestreckten Mittelfinger gezeigt haben. Diese folgten dem Radfahrer anschließend und gaben sich als Polizeibeamte zu erkennen. Eine Aufforderung anzuhalten, ignorierte der Mann und fuhr über einen gegenüber der Brehmestraße befindlichen Gehweg in Richtung der Straße "An der Innerste-Au". Dort wurde der 27-Jährige kurz darauf von einem Beamten, der zu Fuß die Verfolgung aufgenommen hatte, angetroffen und zwecks einer Identitätsfeststellung festgehalten. Hierbei leistete der Mann derartigen Widerstand, dass er letztendlich erst mit Unterstützung weiterer hinzugezogener Streifenwagen unter Kontrolle gebracht wurde. Anschließend wurde der 27-Jährige zur Wache verbracht.

Bei den Widerstandshandlungen wurde ein Beamter durch einen Tritt im Gesicht getroffen und leicht verletzt. Zudem kam es seitens des 27-Jährigen zu weiteren Beleidigungen der eingesetzten Kräfte.

Unter anderem aufgrund des Verdachts auf eine eventuelle psychische Beeinträchtigung brachte eine Rettungswagenbesatzung ihn zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Dort wurde dem unter Alkoholeinfluss stehenden Mann auch eine Blutprobe entnommen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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