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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Verletztes Kind ist außer Lebensgefahr

Nettetal-Lobberich (ots)

Am gestrigen Donnerstag kam es gegen 14:20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall am Schlibecker Berg in Nettetal (Meldung 555). Ein siebenjähriger Junge, der beim Überqueren der Straße mit einem Auto zusammengestoßen war, musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Er befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. /wg (558)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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