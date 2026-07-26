Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei beschlagnahmt gefälschten Führerschein

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (erb). Am Samstagabend, 25. Juli 2026, kontrollierte die Polizei Bad Salzdetfurth gegen 22:30 Uhr einen Pkw in der Allensteiner Straße in 31167 Bockenem.

Während der Verkehrskontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass mehrere Kinder im Fahrzeug nicht ordnungsgemäß mit Kinderrückhaltesystemen gesichert waren. Im weiteren Verlauf händigte der 27-jährige Fahrer den Beamten einen Führerschein aus, bei dem es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um eine Totalfälschung handelt.

Gegen den Mann aus dem Landkreis Hildesheim wird nun wegen Urkundenfälschung sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis und mehrerer Verkehrsordnungswidrigkeiten ermittelt. Der mutmaßlich gefälschte Führerschein wurde in amtliche Verwahrung genommen.

Zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen wurde der Beschuldigte zur Dienststelle gebracht. Nach deren Abschluss konnte er seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

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