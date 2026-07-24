Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei Bad Salzdetfurth stoppt alkoholisierten Radfahrer

Hildesheim (ots)

LAMSPRINGE (lud)

Am 23.07.2026, gegen 21:50 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Bad Salzdetfurth einen Radfahrer, welcher in der Hauptstraße in 31195 Lamspringe unterwegs war.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 32-jährige Radfahrer aus der Gemeinde Lamspringe unter dem Einfluss von Alkohol stand, was ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest, welcher 1,94 Promille ergab, bestätigte.

Daraufhin wurde der Radfahrer in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Gegen den 32-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

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