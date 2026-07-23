Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim - Zwei dringend tatverdächtige Männer nach gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Zwei 19 und 23 Jahre alte Beschuldigte stehen unter dringendem Tatverdacht, einen 19-Jährigen am späten Dienstagabend (21.07.2026) im Butterborn gemeinsam zusammengeschlagen und verletzt zu haben.

Bisherigen Ermittlungen zufolge soll es zwischen den Beschuldigten und dem Opfer gegen 22:25 Uhr auf offener Straße im Beisein weiterer namentlich unbekannter Personen zu einem lautstarken Streit gekommen sein. In dessen Verlauf sollen die Tatverdächtigen den 19-Jährigen mit Faustschlägen und Tritten traktiert haben, ehe sie sich in unterschiedliche Richtungen entfernten.

Das Opfer wurde später vom Rettungsdienst mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen.

Die beiden Beschuldigten wurden noch in der Nacht zu Mittwoch aufgrund von Zeugenangaben identifiziert und vorläufig festgenommen. Beide haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland.

Die Staatsanwaltschaft Hildesheim stellte im Zuge der Ermittlungen einen Untersuchungshaftantrag wegen Fluchtgefahr gegen die Männer, dem das Amtsgericht folgte. Nach Vorführung bei einem Ermittlungsrichter am heutigen Donnerstag wurden der 19-Jährige in eine Jugendanstalt und der 23-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Die genauen Hintergründe und Umstände des Tatgeschehens sowie der Beziehungsstatus zwischen Opfer und Tatverdächtigen sind Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Eventuelle Medienanfragen sind ausschließlich an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim zu richten.

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