Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Schwerlastkontrolle von Polizei und BALM

Bild-Infos

Download

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM / BAB 7 (wun) Am heutigen Dienstag, den 21.07.2026, führte die Autobahnpolizei der Polizeiinspektion Hildesheim in der Zeit von 06:30 Uhr bis 13:30 Uhr eine Kontrolle des Schwerlastverkehrs durch. In Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) überprüften die Einsatzkräfte insgesamt vier Fahrzeuge.

Bei allen kontrollierten Sattelzügen wurden Beanstandungen festgestellt. Die Verstöße reichten von mangelhafter Ladungssicherung über technische Mängel an der Bereifung und dem Fahrwerk bis hin zu Überschreitungen der zugelassenen Abmessungen der Fahrzeuge.

Besonders auffällig war der Zustand der zur Ladungssicherung verwendeten Ausrüstung eines Sattelzuges. Hier wurden insgesamt 22 Spanngurte und 8 Ratschen aufgrund von Beschädigungen als ablegereif eingestuft und aus dem Verkehr gezogen. Der Fahrzeugführer ist nun angehalten, seine Ladung vor der Weiterfahrt mit neuen Zurr- und Spannmitteln nachzusichern.

Auch in den drei weiteren Kontrollen wurde die Weiterfahrt bis zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit untersagt. In allen Fällen wurden die Verstöße entsprechend geahndet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell