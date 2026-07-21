Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Beschädigte Fensterscheiben an der Schiller-Oberschule Sarstedt

Hildesheim (ots)

Sarstedt (jan) - In dem Zeitraum von Montag, den 20.07.2026, 09 Uhr bis Dienstag, den 21.07.2026, 09:30 Uhr, begeben sich bislang unbekannte Täter auf das Gelände der Schiller-Oberschule im Wellweg in Sarstedt. Im Bereich des Schulhofes werden anschließend mehrere Fensterscheiben gewaltsam eingeschlagen, sodass ein Sachschaden entsteht.

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

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