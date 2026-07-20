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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an PKW

Hildesheim (ots)

Sarstedt (rog) - Am Montag, den 20. Juli 2026, zwischen 15:30 Uhr und 18:30 Uhr, wird ein auf dem Friedhofsparkplatz in Heisede abgestellter weißer Mercedes beschädigt. Die Heckscheibe des Pkw wurde von einem bislang unbekannten Täter mit einem unbekannten spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Schadenshöhe beträgt geschätzt 250,-EUR.

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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