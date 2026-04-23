Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Brand in einem Restaurant in Gladbeck Mitte

Gladbeck (ots)

Die Feuerwehr Gladbeck wurde um 23.00 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Wohnungsbrand" zu einem Restaurant in Gladbeck Mitte alarmiert. Durch die ersteintreffenden Kräfte konnte ein komplett verrauchtes Restaurant erkundet werden. Da die Lokalität zum Zeitpunkt des Brandausbruchs bereits geschlossen hatte, befanden sich keine Personen mehr im Erdgeschoss. Die Feuerwehr lokalisierte den Brandherd, löschte ihn ab und kontrollierte die angrenzenden Bereiche auf weitere Glutnester. Probleme bereitete die Entrauchung des verwinkelten Gebäudes. Um das Restaurant rauchfrei zu bekommen, wurde ein Großlüfter eingesetzt.

Die Bewohner aus den oberen Geschossen konnten in ihren Wohnungen verbleiben, da der Treppenraum rauchfrei blieb.

Der Einsatz konnte gegen 00:45 beendet werden. Im Einsatz befand sich der hauptamtliche Löschzug, der Löschzug Süd der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Rettungsdienst, der durch einen Notarzt aus Gelsenkirchen unterstützt wurde. (SR)

Original-Content von: Feuerwehr Gladbeck, übermittelt durch news aktuell