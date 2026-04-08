Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Explosion gemeldet - Schwer verletzte Person auf ehemaliger Bahntrasse aufgefunden

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Gladbeck (ots)

Am Donnerstag, den 08.04.2026, wurde die Feuerwehr Gladbeck mit dem Stichwort "Explosion" alarmiert. Im Bereich der Stollenstraße soll eine Explosion zu hören gewesen sein. Zudem berichteten Zeugen von Hilferufen einer Person. Aufgrund des Alarmstichwortes wurden die Kräfte der Hauptwache sowie die ehrenamtlichen Einheiten Löschzug Nord und Löschzug Süd alarmiert. Die erste Erkundung vor Ort ergab, dass sich die Einsatzstelle nicht an der Stollenstraße befand, sondern auf einer ehemaligen Bahntrasse. Da der Weg nicht mit Großfahrzeugen befahrbar war, wurde die weitere Erkundung zu Fuß durchgeführt. Die Trasse wurde über verschiedene Zuwegungen begangen und abgesucht. Zeitgleich waren mehrere Trupps in die Suche eingebunden. Auf Höhe der Kampstraße konnte schließlich eine männliche, schwer verletzte Person aufgefunden werden. Die medizinische Versorgung wurde durch einen Notarzt sowie die Besatzungen von zwei Rettungswagen eingeleitet. Der Grund für die gemeldete Explosion blieb im Verlauf des Einsatzes unklar. Ein ebenfalls alarmierter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. Der Patient wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

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