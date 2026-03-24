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FW-GLA: Feuerwehr Gladbeck: Person unter Zug in Gladbeck-Zweckel

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Gladbeck (ots)

Gladbeck-Zweckel - Am 23.03.2026 um 21:49Uhr- wurde die Feuerwehr Gladbeck zu einem Einsatz mit dem Stichwort "Person unter Zug" im Bereich des Bahnhofs Gladbeck-Zweckel alarmiert. Vor Ort kamen der Löschzug der Hauptwache sowie der Löschzug Nord zum Einsatz. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Erkundungs- und Suchmaßnahmen konnte eine Person im Gleisbett aufgefunden werden. Entgegen der ersten Meldung war diese lediglich leicht verletzt. Die medizinische Versorgung der Person erfolgte umgehend durch den Rettungsdienst. Die Betreuung der Zugpassagiere sowie des Lokführers wurde durch einen Vertreter der Deutschen Bahn (DB-Manager) sowie Einsatzkräfte der Feuerwehr sichergestellt. Während des laufenden Einsatzes stellte der Löschzug Süd den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher. Die Feuerwehr Gladbeck wurde bei dem Einsatz durch den Rettungsdienst der Stadt Gelsenkirchen unterstützt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Bundespolizei übergeben, die die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen hat.(Sie)

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