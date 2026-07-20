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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte stehlen Pakete aus abgestelltem Lieferfahrzeug

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Zwischen Freitagnachmittag, 17.07.2026, 15:00 Uhr, und Samstagmorgen, 18.07.2026, 07:00 Uhr, sollen in der Gaußstraße mehrere Pakete aus einem Transporter entwendet worden sein.

Wie sich der oder die Täter Zugang in das betroffene Fahrzeug verschafften, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Eine Schadenssumme kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die eventuell sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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